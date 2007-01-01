Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Пуф с ящиком Store Woody рогожка серая
Пуф с ящиком Store Woody рогожка серая
12 оценок
3 990
Пуф с ящиком Store Woody рогожка серая - фото 1Пуф с ящиком Store Woody рогожка серая - фото 2Пуф с ящиком Store Woody рогожка серая - фото 3Пуф с ящиком Store Woody рогожка серая - фото 4
Пуф с ящиком Store Woody рогожка серая

Артикул: CH-080-807
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота450 мм
  • Вес3.9 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Пуф с ящиком Store Woody универсальное решение для вашего интерьера. Пуф выполнен с ножками из массива бука и обивкой из рогожки серого цвета. Внешний вид сочетает в себе натуральные материалы и стильный минимализм, который легко впишется в любой интерьер. Мягкое сиденье и компактные ножки делают этот пуф не только удобным, но и стильным элементом вашего пространства. Ящик для хранения под крышкой позволяет скрывать мелкие вещи, поддерживая порядок в комнате. Защитные накладки на ножках помогают избежать повреждений пола. Выдерживает нагрузку до 120 кг, что обеспечивает долговечность использования. Компактные размеры и простота в транспортировке делают его отличным выбором для любого помещения. Благодаря компактной упаковке, пуф легко собирается и не занимает много места при хранении. Модель Store Woody станет отличным дополнением для прихожей, спальни, гостиной или любого другого уголка вашего дома. Идеально сочетает стиль, комфорт и практичность, что делает пуф универсальным элементом в интерьере.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота450 мм
  • Вес3.9 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаМДФ
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке3 шт
  • Ширина упаковки370 мм
  • Высота упаковки390 мм
  • Вес упаковки12 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

