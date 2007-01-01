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Пуф Cubis, салатовый

Артикул: CH-078-241
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный пуф из экокожи

Удобный и практичный пуф, обтянутый качественной экокожей. Идеально подходит для дополнения интерьера и создания уюта.

Особенности:
✔ Наполнитель из высокоплотного ППУ – обеспечивает комфорт, упругость и долговечность
✔ Элегантная экокожа с приятной текстурой – легко чистится и сохраняет безупречный вид
✔ Компактный размер – удобно использовать как дополнительное сиденье или подставку для ног
✔ Универсальный дизайн – впишется в любой современный интерьер

Добавьте уюта и функциональности в ваш интерьер с этим стильным пуфом!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота400 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Цветсалатовый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Пуф Cubis, салатовый
Пуф Cubis, салатовый
3 890
В корзине

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