Характеристики товара
Описание
Стильный пуф из экокожи
Удобный и практичный пуф, обтянутый качественной экокожей. Идеально подходит для дополнения интерьера и создания уюта.
Особенности:
✔ Наполнитель из высокоплотного ППУ – обеспечивает комфорт, упругость и долговечность
✔ Элегантная экокожа с приятной текстурой – легко чистится и сохраняет безупречный вид
✔ Компактный размер – удобно использовать как дополнительное сиденье или подставку для ног
✔ Универсальный дизайн – впишется в любой современный интерьер
Добавьте уюта и функциональности в ваш интерьер с этим стильным пуфом!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота400 мм
- НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
- Цветсалатовый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет