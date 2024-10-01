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Пуф Француз, коричневый

Артикул: CH-067-521
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мебельный велюр. Приятный, бархатистый на ощупь. Абсолютно весь мягкий, без жестких элементов. Полезен для позвоночника.

Доступно в цветах:

- коричневый;

- шоколад;

- бежевый;

- терракот;

- синий;

- серый;

- графит.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота850 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка250 кг
  • НаполнительПенополиуретан
  • Материал чехлаМикровелюр
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.18 м3

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