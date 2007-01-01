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Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180, произведённого компанией ChiedoCover
Стол складной Тейкли 180
197 оценок
5 590
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Стол складной Тейкли 180 - фото 1Стол складной Тейкли 180 - фото 2Стол складной Тейкли 180 - фото 3Стол складной Тейкли 180 - фото 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол складной Тейкли 180 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол складной Тейкли 180 производства ChiedoCover

Стол складной Тейкли 180

Артикул: CH-000-538
197 оценок
Основные характеристики
  • Длина1830 мм
  • Ширина760 мм
  • Высота740 мм
  • Толщина столешницы40 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1830 мм
  • Ширина760 мм
  • Высота740 мм
  • Толщина столешницы40 мм
  • Вес12,4 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Цвет столешницыБелый
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки940 мм
  • Высота упаковки770 мм
  • Глубина упаковки105 мм
  • Вес упаковки13.4 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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