Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1830 мм
- Ширина760 мм
- Высота740 мм
- Толщина столешницы40 мм
- Вес12,4 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольясталь
- Цвет столешницыБелый
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки940 мм
- Высота упаковки770 мм
- Глубина упаковки105 мм
- Вес упаковки13.4 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет