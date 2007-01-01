Характеристики товара
Описание
Каркас стола выполнен из стальной трубы особой прочности, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Столешница изготовлена из 100% первичного полиэтилена высокой плотности (HDPE) — одного из самых безопасных и прочных видов пластика.
Этот материал выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударных воздействиях и сохраняет эластичность в широком диапазоне температур от –70 до +100 °С.
Кроме того, HDPE устойчив к щелочам, кислотам, неорганическим агрессивным жидкостям, а также растительным и минеральным маслам.
Стол идеально подходят для организации мероприятий, кейтеринга, отдыха на даче или пикнике, а также для бизнеса и выездных работ. Правильно подобранный стол способствует комфортному размещению гостей и эффективной работе.
Основные сферы применения:
1. Кейтеринг — организация выездных банкетов, фуршетов и праздников. Надежный и удобный стол для корпоративных мероприятий.
2. Кемпинг — отличный выбор для отдыха на природе.
3. Бизнес — торговля товарами и презентации.
4. Дом и дача — встречи с гостями и семейные торжества.
5. Выездные работы — поддержка строительных и монтажных компаний.
Элегантность, практичность и комфорт — залог вашего успеха!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1210 мм
- Ширина610 мм
- Высота740 мм
- Вес10 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольясталь
- Цветзеленый
- Страна изготовленияРоссия
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки630 мм
- Глубина упаковки100 мм
- Вес упаковки11 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет