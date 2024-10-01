Товар в корзине. Перейти
Сахарница «Моцарт» фарфор - фото 1

Сахарница «Моцарт» фарфор

Артикул: CH-063-386
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сахарница с крышкой «Мак» фарфор
Фотография товара Сахарница с крышкой «Мак» фарфор от компании ChiedoCover.
Следующий Молочник «Лив», фарфор 142 мл, белый
Фотография товара Молочник «Лив», фарфор 142 мл, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Бокал-флюте «Мод», 0.24л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал-флюте «Мод», 0.24л, произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Мод», 0.24л

7
В наличии 2502 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, светлое и темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9308
2 090 ₽Оптовая цена

Доска для подачи дуб, светлое и темное дерево

5
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 12 см, хромированный, произведённого компанией ChiedoCover
от9307
990 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 12 см, хромированный

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик дерево, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 1308
3 390 ₽

Ящик дерево, белый

8
В наличии 26 шт.
Распродажа
Фотография товара Молочник «Симплисити Хармони», фарфор 100 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Симплисити Хармони», фарфор 100 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8002
810 ₽Оптовая цена

Молочник «Симплисити Хармони», фарфор 100 мл, белый

12
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Трианон», диаметр 195мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Трианон», диаметр 195мм

13
В наличии 3492 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Горшок для запекания «Скандинавия» керамика, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Горшок для запекания «Скандинавия» керамика, голубой

13
В наличии 79 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Крафт Эппл» фарфор 0,65 л, желто-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Крафт Эппл» фарфор 0,65 л, желто-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1805
2 290 ₽Оптовая цена

Салатник «Крафт Эппл» фарфор 0,65 л, желто-зеленый

12
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Стреза», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Стреза», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от61015
710 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, пластик

12
В наличии 60 шт.

Другие товары из раздела сахарницы

Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Маренго» керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от49017
590 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Маренго» керамика

10
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Маренго» , произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Маренго»

10
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Кунстверк» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Кунстверк» фарфор

11
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Кунстверк» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Сахарница «Кунстверк» фарфор

15
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Ирис» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от62013
710 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Ирис» фарфор

15
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Революшн Гранит» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 5805
2 690 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Революшн Гранит» фарфор

11
В наличии 84 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Романс» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от8002
810 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Романс» фарфор

7
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Сахарница прозрачная, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от1 200

Сахарница прозрачная, стекло

8
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Сахарница «Прага» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от900
Оптовая цена

Сахарница «Прага» фарфор

9
В наличии 19 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Карат» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 3407
2 490 ₽Оптовая цена

Сахарница «Карат» фарфор

6
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Сахарница «Моцарт» фарфор
Сахарница «Моцарт» фарфор
от 4 640
4 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Бокал-флюте «Мод», 0.24л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал-флюте «Мод», 0.24л, произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Мод», 0.24л

7
В наличии 2502 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, светлое и темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9308
2 090 ₽Оптовая цена

Доска для подачи дуб, светлое и темное дерево

5
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 12 см, хромированный, произведённого компанией ChiedoCover
от9307
990 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 12 см, хромированный

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик дерево, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 1308
3 390 ₽

Ящик дерево, белый

8
В наличии 26 шт.