Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота140 мм
- Диаметр80 мм
- Вес0.260 кг
- Объем0.38 л
- МатериалТермостойкое стекло
- Цветзеленый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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