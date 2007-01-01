Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина155 мм
- Материалфарфор
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 450 мл, 95 мм, белый
Хайбол «Топ класс», 375мл, хрустальное стекло, прозрачный
Кастрюля для запекания, чугун, 450 мл, 10 см, красный, черный
Набор для специй, «Рустик», дуб, 65 мм, коричневый
Хайбол «Гранити», 310мл, стекло, прозрачный
Емкость для запекания «Скандинавия» керамика
Блюдо овал для запекания «Крафт Браун» фарфор
Емкость для запекания «Крафт Терракота» фарфор
Блюдо для запекания овальное «Революшн Сэндстоун»
Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 450 мл, 95 мм, белый