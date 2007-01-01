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Блюдо для запекания овальное «Крафт Блю» фарфор - фото 1

Блюдо для запекания овальное «Крафт Блю» фарфор

Артикул: CH-062-459
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина155 мм
  • Материалфарфор
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Блюдо для запекания овальное «Крафт Блю» фарфор
Блюдо для запекания овальное «Крафт Блю» фарфор
от 2 280
2 390 ₽
В корзине

С этим товаром покупают