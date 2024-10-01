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Салатник «Трианон» стекло 300 мл, белый

Артикул: CH-061-549
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 36 штук.

Салатник отражает нежный классический стиль. Это небольшая по объему миска, которая вмещает в общем 300 мл и имеет высоту стенок 55 мм, а диаметр 12,5 см. Форма стандартная, немного расширяется, придавая эффект распускающегося цветка. Волнистый край подчеркивает элегантность посуды, добавляет дизайну нежности.


Высокое качество и сохранность товара после многочисленных циклов мытья в посудомоечной машине. Материал — опаловое стекло, которое не отличается пористостью, что защищает от бактерий. Цвет — лаконичный белый, что делает стеклянный салатник актуальным при сервировке любых мероприятий в классическом и современном стиле.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота55 мм
  • Диаметр125 мм
  • Вес0,17 кг
  • Объем0,3 л
  • Материалстекло
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

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