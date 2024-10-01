Характеристики товара
Описание
В упаковке 36 штук.
Салатник отражает нежный классический стиль. Это небольшая по объему миска, которая вмещает в общем 300 мл и имеет высоту стенок 55 мм, а диаметр 12,5 см. Форма стандартная, немного расширяется, придавая эффект распускающегося цветка. Волнистый край подчеркивает элегантность посуды, добавляет дизайну нежности.
Высокое качество и сохранность товара после многочисленных циклов мытья в посудомоечной машине. Материал — опаловое стекло, которое не отличается пористостью, что защищает от бактерий. Цвет — лаконичный белый, что делает стеклянный салатник актуальным при сервировке любых мероприятий в классическом и современном стиле.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота55 мм
- Диаметр125 мм
- Вес0,17 кг
- Объем0,3 л
- Материалстекло
- Цветбелый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке36 шт