Товар в корзине. Перейти
Мельница для перца с металлическим механизмом, дерево - фото 1

Мельница для перца с металлическим механизмом, дерево

Артикул: CH-062-873
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Мельница для соли, перца, керамический механизм, дерево, сталь нержавеющая
Фотография товара Мельница для соли, перца, керамический механизм, дерево, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.
Следующий Мельница для соли и перца керамический механизм дерево, керамика
Фотография товара Мельница для соли и перца керамический механизм дерево, керамика от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота250 мм
  • Материалдерево

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела мельницы для специй

Товар в корзине

Мельница для перца с металлическим механизмом, дерево
Мельница для перца с металлическим механизмом, дерево
от 1 850
2 000 ₽
В корзине

С этим товаром покупают