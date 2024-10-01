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Салатник для комплимента «Удобное хранение» стекло 70 мл - фото 1

Салатник для комплимента «Удобное хранение» стекло 70 мл

Артикул: CH-061-656
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 штуки.

Салатник «Удобное хранение» небольшой, но стильный. Посуда выполнена из прозрачного стекла, имеет стандартную форму пиалы, среднюю вместимость.


Качественный материал обеспечивает длительную эксплуатацию изделия, стекло сочетается с любыми столовыми приборами и разными сервизами. Его диаметр равен 7 см, а объем тары 70 мл. Поэтому тара подойдет для подачи одной порции или небольших порций салатов для раздачи.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота35 мм
  • Диаметр70 мм
  • Вес0,07 кг
  • Объем0,07 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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