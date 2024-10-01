Характеристики товара
Описание
В упаковке 24 штуки.
Салатник «Удобное хранение» небольшой, но стильный. Посуда выполнена из прозрачного стекла, имеет стандартную форму пиалы, среднюю вместимость.
Качественный материал обеспечивает длительную эксплуатацию изделия, стекло сочетается с любыми столовыми приборами и разными сервизами. Его диаметр равен 7 см, а объем тары 70 мл. Поэтому тара подойдет для подачи одной порции или небольших порций салатов для раздачи.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота35 мм
- Диаметр70 мм
- Вес0,07 кг
- Объем0,07 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт