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Салфетница бук - фото 1

Салфетница бук

Артикул: CH-063-187
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина130 мм
  • Материалбук

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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