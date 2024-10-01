Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина100 мм
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Чашка бульонная «Виллоу» фарфор
Ящик для подачи из дуба, дерево
Бокал для вина «Банкет», хрустальное стекло
Салатник «Трианон» стекло 0,9 л, белый
Ложка чайная, «Дива», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая
Салатник «Идиллия» фарфор 360 мл, белый
Харрикейн «Бистро»
Тарелка «Млечный путь бирюза», ширина 320мм
Горшок для жаркого керамика, желтый
Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 35 мл, 10 см, черный
Салфетница, 120*120*100
Салфетница сталь нержавеющая, металлическая
Салфетница «Дуга» сталь, пластик
Салфетница «Революшн Сэндстоун» фарфор
Диспенсер для салфеток, сталь нержавеющая
Диспенсер для салфеток
Салфетница «Елена» фарфор
Салфетница «Афродита» фарфор
Салфетница ажурная сталь
Салфетница «Белая», классический фарфор