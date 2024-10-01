Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота110 мм
- Диаметр84 мм
- Объем0,35 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Комплект уличной мебели Калисто-2
Стул Eames DSW DEEP, черные ножки
Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки
Торшер Томми, хром
Стол Решт для 2-х сотрудников, венге
Джиггер «Афродита» 60/90 мл, с рисунком, сталь нержавеющая, серебристый
Стол раскладной Grant, мрамор испанская керамика коричневый
Олд фэшн «Стамбул», 250мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Бродвей», 300мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Нью-Йорк», 380мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Балтик», 200мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Шетлэнд», 250мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн, 250мл, стекло, зеленый
Олд фэшн «Рифлесси», 300мл, стекло, зеленый
Олд Фэшн стакан «Камберленд», 370мл, прозрачный, хрустальное стекло
Олд фэшн «Сонидо», 367мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Гибралтар тол», 207мл, стекло, прозрачный