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Салфетница хром - фото 1

Салфетница хром

Артикул: CH-063-113
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина140 мм
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

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