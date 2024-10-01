Товар в корзине. Перейти
Салфетница «Ирис» фарфор - фото 1

Салфетница «Ирис» фарфор

Артикул: CH-063-132
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Салфетница «Пион» фарфор
Фотография товара Салфетница «Пион» фарфор от компании ChiedoCover.
Следующий Вилка столовая «Дистрикт Сильвер Блэк Глосс»
Фотография товара Вилка столовая «Дистрикт Сильвер Блэк Глосс» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина140 мм
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Деко», сталь нержавеющая, посеребренная, 13 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от7903
810 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Деко», сталь нержавеющая, посеребренная, 13 см, металлическая

8
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бумага для подачи «Крафт» бежевый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 2007
5 590 ₽

Бумага для подачи «Крафт» бежевый, коричневый

13
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Гладкий», 280мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Гладкий», 280мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5067
150 ₽Оптовая цена

Хайбол «Гладкий», 280мл, стекло, прозрачный

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для овощей дуб, коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
от7 0709
7 690 ₽Оптовая цена

Ящик для овощей дуб, коричневый

15
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Сиде», 330мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Сиде», 330мл, стекло, прозрачный

6
В наличии 5004 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Универсал», произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Универсал»

11
В наличии 1500 шт.
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Штутгарт» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от900
Оптовая цена

Чашка бульонная «Штутгарт» фарфор

13
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Блюдо для подачи «Кратер» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Кратер», произведённого компанией ChiedoCover
от5 6707
6 090 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи «Кратер»

12
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Графин «Звезда» для вина, 0,25л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Графин «Звезда» для вина, 0,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0005
2 090 ₽

Графин «Звезда» для вина, 0,25л

11
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Оптик», подстановочная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4106
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка «Оптик», подстановочная

7
В наличии 3 шт.

Другие товары из раздела салфетницы

Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Комфорт» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от53014
610 ₽Оптовая цена

Салфетница «Комфорт» фарфор

7
В наличии 379 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для салфеток фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Подставка для салфеток фарфор

11
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Салфетница сталь

14
В наличии 192 шт.
Настоящее фото товара Салфетница сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена

Салфетница сталь нержавеющая, металлическая

11
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница сталь, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от8605
900 ₽Оптовая цена

Салфетница сталь, металлическая

5
В наличии 26 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Инфинити» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от9604
990 ₽Оптовая цена

Салфетница «Инфинити» фарфор

13
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Салфетница бук, произведённого компанией ChiedoCover
от900
Оптовая цена

Салфетница бук

5
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для салфеток, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2909
3 590 ₽Оптовая цена

Подставка для салфеток, сталь нержавеющая

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Афродита» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от8308
900 ₽Оптовая цена

Салфетница «Афродита» фарфор

5
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Салфетница «Мезень», произведённого компанией ChiedoCover
от900
Оптовая цена

Салфетница «Мезень»

5
В наличии 22 шт.

Товар в корзине

Салфетница «Ирис» фарфор
Салфетница «Ирис» фарфор
от 760
810 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Деко», сталь нержавеющая, посеребренная, 13 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от7903
810 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Деко», сталь нержавеющая, посеребренная, 13 см, металлическая

8
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бумага для подачи «Крафт» бежевый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 2007
5 590 ₽

Бумага для подачи «Крафт» бежевый, коричневый

13
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Гладкий», 280мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Гладкий», 280мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5067
150 ₽Оптовая цена

Хайбол «Гладкий», 280мл, стекло, прозрачный

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для овощей дуб, коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
от7 0709
7 690 ₽Оптовая цена

Ящик для овощей дуб, коричневый

15
В наличии 6 шт.