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Настоящее фото товара Шеф-нож ПРО-Лайн, 20 см, произведённого компанией ChiedoCover
Шеф-нож ПРО-Лайн, 20 см
8 оценок
2 690
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Шеф-нож ПРО-Лайн, 20 см - фото 1

Шеф-нож ПРО-Лайн, 20 см

Артикул: CH-071-734
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина200 мм
  • Материалпластик, сталь
  • Цветжелтый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина200 мм
  • Материалпластик, сталь
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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