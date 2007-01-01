Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Венера велюр серый ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Венера велюр серый ножки белые
7 оценок
9 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Венера велюр серый ножки белые - фото 1Стул Венера велюр серый ножки белые - фото 2Стул Венера велюр серый ножки белые - фото 3Стул Венера велюр серый ножки белые - фото 4

Стул Венера велюр серый ножки белые

Артикул: CH-080-704
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина585 мм
  • Глубина645 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань вельвет - очень практичная и устойчивая к истиранию.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Глубина645 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Высота посадочного места 490 мм
  • Вес6.4 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Ува N, коричневая кожа, каркас венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува N, коричневая кожа, каркас венге, произведённого компанией ChiedoCover
от45 290
Оптовая цена

Стул Ува N, коричневая кожа, каркас венге

50
Настоящее фото товара Стул Kenner 151 KS, бежевый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 650
Оптовая цена

Стул Kenner 151 KS, бежевый/ черный каркас

75
Распродажа
Фотография товара Стул Монарх NEW зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Монарх NEW зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99040
11 490 ₽Оптовая цена

Стул Монарх NEW зеленый

26
В наличии 94 шт.В пути 72 шт.
Фотография товара Стул Oolong, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oolong, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена

Стул Oolong, серый

55
Фотография товара Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена

Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый

26
В наличии 9 шт.В пути 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Аква, ножки черные, велюр красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аква, ножки черные, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99013
5 690 ₽

Стул Аква, ножки черные, велюр красный

94
Фотография товара Стул Barbican от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Barbican, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Стул Barbican

88
Фотография товара Стул Джерими, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джерими, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул Джерими, бежевый

12
Распродажа
Фотография товара Стул Amaretto светло-бежевый, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Amaretto светло-бежевый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99045
10 890 ₽Оптовая цена

Стул Amaretto светло-бежевый, велюр, черный каркас

14
В наличии 47 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул металлический Tolix, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19019
7 590 ₽Оптовая цена

Стул металлический Tolix

13

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол ЛАУНЖ, 1800x1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ЛАУНЖ, 1800x1000, произведённого компанией ChiedoCover
75 990
Оптовая цена

Стол ЛАУНЖ, 1800x1000

45
Фотография товара Стол лофт Оригами от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Оригами, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190

Стол лофт Оригами

74
Фотография товара Стол обеденный раскладной, белый, 600х900 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный раскладной, белый, 600х900 мм, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Стол обеденный раскладной, белый, 600х900 мм

11
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый

38
Фотография товара Стол Франк 160 График, стекло/ дуб галифакс, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Франк 160 График, стекло/ дуб галифакс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от53 790
Оптовая цена

Стол Франк 160 График, стекло/ дуб галифакс, черный

45
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
от53 390
Оптовая цена

Стол обеденный Кенвуд

30
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Берген раскладной 160-190-220*90 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Берген раскладной 160-190-220*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от33 99033
50 290 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Берген раскладной 160-190-220*90 белый

26
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол АРКОС 18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
36 690
Оптовая цена

Стол АРКОС 18

31
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Pawook К 100 натур со стульями Франк ПМ натур/гусиная лапка, произведённого компанией ChiedoCover
от40 89030
57 990 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 100 натур со стульями Франк ПМ натур/гусиная лапка

5
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол Торвальд белый мрамор / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Торвальд белый мрамор / черный, произведённого компанией ChiedoCover
61 090
Оптовая цена

Стол Торвальд белый мрамор / черный

41
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела стулья для кухни

Настоящее фото товара Стул барный Dark 020, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена

Стул барный Dark 020

6
В шоуруме
Фотография товара Стул Enave, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Enave, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 89037
2 990 ₽Оптовая цена

Стул Enave, светло-серый

7
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Миранда, Слоновая кость/Ромб Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Миранда, Слоновая кость/Ромб Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Стул Миранда, Слоновая кость/Ромб Бежевый

8
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул Rom, серый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rom, серый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Стул Rom, серый, экокожа

15
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), малиновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), малиновый

15
Распродажа
Фотография товара Стул 1212AM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 1212AM, произведённого компанией ChiedoCover
4 89013
5 590 ₽

Стул 1212AM

14
New
Фотография товара Стул BRANDY-X СВЕТЛО-СЕРЫЙ BM-4, велюр / черный каркас, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул BRANDY-X СВЕТЛО-СЕРЫЙ BM-4, велюр / черный каркас, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 89038
11 090 ₽

Стул BRANDY-X СВЕТЛО-СЕРЫЙ BM-4, велюр / черный каркас, велюр

8
В наличии 22 шт.
New
Фотография товара Стул RUNA, 360 град. поворот. B28 Темнор-серый, велюр / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RUNA, 360 град. поворот. B28 Темнор-серый, велюр / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
10 690

Стул RUNA, 360 град. поворот. B28 Темнор-серый, велюр / черный каркас

10
В наличии 4 шт.В пути 20 шт.
New
Фотография товара Стул Дели металл красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дели металл красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул Дели металл красный

12
В наличии 5 шт.
New
Фотография товара Стул Yona пластиковый с подлокотниками зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Yona пластиковый с подлокотниками зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Yona пластиковый с подлокотниками зелёный

10
В наличии 111 шт.

Товар в корзине

Стул Венера велюр серый ножки белые
Стул Венера велюр серый ножки белые
9 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол ЛАУНЖ, 1800x1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ЛАУНЖ, 1800x1000, произведённого компанией ChiedoCover
75 990
Оптовая цена

Стол ЛАУНЖ, 1800x1000

45
Фотография товара Стол лофт Оригами от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Оригами, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190

Стол лофт Оригами

74
Фотография товара Стол обеденный раскладной, белый, 600х900 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный раскладной, белый, 600х900 мм, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Стол обеденный раскладной, белый, 600х900 мм

11
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый

38

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности