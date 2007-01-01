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Настоящее фото товара Шеф-нож ПРО-Лайн, 20 см, зеленая пластиковая ручка, произведённого компанией ChiedoCover
Шеф-нож ПРО-Лайн, 20 см, зеленая пластиковая ручка
14 оценок
2 690
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Шеф-нож ПРО-Лайн, 20 см, зеленая пластиковая ручка - фото 1

Шеф-нож ПРО-Лайн, 20 см, зеленая пластиковая ручка

Артикул: CH-071-735
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина200 мм
  • Материалпластик, сталь
  • Цветзеленый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Шеф-нож ПРО-Лайн, 20 см от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина200 мм
  • Материалпластик, сталь
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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