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Нож поварской «2900», сталь нержавеющая - фото 1Нож поварской «2900», сталь нержавеющая - фото 2

Нож поварской «2900», сталь нержавеющая

Артикул: CH-058-036
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина333 мм
  • Ширина50 мм
  • Вес0.195 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветкрасный, серый

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