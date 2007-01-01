Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, пластик, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, пластик, 500мл
10 оценок
1 400
Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, пластик, 500мл - фото 1

Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, пластик, 500мл

Артикул: CH-069-604
10 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,5 л
  • Материалпластик
  • Аромат Sacral Bali
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, 250мл
Фотография товара Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, 250мл от компании ChiedoCover.
Следующий Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, 280мл
Фотография товара Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, 280мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Погрузитесь в мир утончённой роскоши с шампунем и гелем 2в1 Sacral Bali. Этот уникальный продукт сочетает в себе нежное очищение и увлажнение, даря вашим волосам и коже ощущение свежести и комфорта. Ароматическая композиция, вдохновлённая балийской атмосферой, раскрывается нотами свежего бергамота и загадочного шафрана, плавно переходя в нежные аккорды розы и лилии. Древесные ноты киприола, сандала и уда создают глубокую и теплую базу, а белый мускус добавляет мягкости и элегантности.

Каждый раз, используя этот продукт, вы погружаетесь в атмосферу тропического рая, оставляя за собой нежный шлейф аромата. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида:
бергамот, шафран , роза, киприол, сандал, удовое дерево, белый мускус, лилия

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,5 л
  • Материалпластик
  • Аромат Sacral Bali

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке16 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки190 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Инструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, пластик, 500мл
Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, пластик, 500мл
1 400
