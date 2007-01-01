Характеристики товара
Описание
Шампунь+гель 2в1 (Shampoo+gel 2in1) Lemongrass Way – это универсальное средство для ухода за волосами и телом, которое обеспечивает мягкое очищение и увлажнение, благодаря водно-глицериновому экстракту ромашки, коры дуба и молочной кислоты. Ароматическая композиция включает ноты лемонграсса, апельсина, лимона, эвкалипта, зелени, розы, белого мускуса и лилии, что положительно влияет на психоэмоциональное состояние, активируя уверенность и решительность.
Дополнительно, боди ритуал и высоковибрационная музыка, доступные через QR-код, усиливают действие аромата.
Пирамида:
лемонграсс, апельсин, лимон, эвкалипт, зелень, роза, белый мускус, лилия
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем5 л
- Материалпластик
- АроматLemongrass Way
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки200 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки300 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет