Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Шампунь+гель, Pure Clarity, 2в1, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Шампунь+гель, Pure Clarity, 2в1, 5000 мл
10 оценок
4 900
Товар в корзине. Перейти
Шампунь+гель, Pure Clarity, 2в1, 5000 мл - фото 1

Шампунь+гель, Pure Clarity, 2в1, 5000 мл

Артикул: CH-069-954
10 оценок
Основные характеристики
  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • АроматPure Clarity
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шампунь Pure Clarity, 5000 мл
Фотография товара Шампунь Pure Clarity, 5000 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Шампунь Lemongrass Way, пластик, 50мл
Фотография товара Шампунь Lemongrass Way, пластик, 50мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Pure Clarity — это универсальное средство, которое активизирует жизненные силы и дарит ощущение свежести и комфорта. Ароматическая пирамида раскрывается глубокими нотами табака, создавая теплую и уютную атмосферу. Сердечные ноты сладкой ванили и амбры добавляют изысканности, в то время как легкие акценты бумаги и лилии придают композиции свежесть и утонченность.

В состав шампуня+геля 2в1 входят активные ингредиенты, такие как соль, которая мягко очищает и тонизирует кожу и волосы, и глицерин, обеспечивающий увлажнение и защиту. Водно-глицериновый экстракт ромашки успокаивает и смягчает, а экстракт коры дуба помогает укрепить волосы и улучшить их состояние. Молочная кислота поддерживает естественный pH-баланс кожи и волос, обеспечивая бережный уход. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида: табак, ваниль, амбра, бумага, лилия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • АроматPure Clarity

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки200 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела гели для душа

Настоящее фото товара Шампунь + гель, Travel, 2в1, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5 900

Шампунь + гель, Travel, 2в1, 5000 мл

8
Настоящее фото товара Шампунь + гель Travel, 2в1, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
790

Шампунь + гель Travel, 2в1, 250мл

13
Настоящее фото товара Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, 250мл

10
Настоящее фото товара Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, пластик, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 400

Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, пластик, 500мл

14
Настоящее фото товара Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, 250мл

6
Настоящее фото товара Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, 280мл, произведённого компанией ChiedoCover
790

Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, 280мл

5
Настоящее фото товара Гель для душа The Luxury of Space, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
690

Гель для душа The Luxury of Space, 280 мл

10
Настоящее фото товара Шампунь+гель, The Luxury of Space, 2в1, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
690

Шампунь+гель, The Luxury of Space, 2в1, 280 мл

11
Настоящее фото товара Гель для душа Sacral Bali, 30мл, произведённого компанией ChiedoCover
70

Гель для душа Sacral Bali, 30мл

10
Фотография товара Гель для душа Forest, 30 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Гель для душа Forest, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
37

Гель для душа Forest, 30 мл

7

Товар в корзине

Шампунь+гель, Pure Clarity, 2в1, 5000 мл
Шампунь+гель, Pure Clarity, 2в1, 5000 мл
4 900
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности