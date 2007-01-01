Характеристики товара
Описание
Шампунь (Shampoo) Lemongrass Way – это освежающий и питательный шампунь, созданный
для бережного ухода за волосами. Его формула на основе экстракта конского каштана и облепихи
увлажняют и укрепляют волосы, а молочная кислота помогает поддерживать оптимальный уровень pH.
Ароматическая композиция включает ноты лемонграсса, апельсина, лимона,
эвкалипта, зелени, розы, белого мускуса и лилии, влияя на психоэмоциональное состояние и активируя уверенность и решительность.
Пирамида:
лемонграсс, апельсин, лимон, эвкалипт, зелень, роза, белый мускус, лилия
Основные характеристики
- Объем0,25 л
- Материалпластик
- АроматLemongrass Way
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке20 шт
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки180 мм
- Глубина упаковки300 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет