Шампунь Lemongrass Way, пластик, 250мл
Шампунь Lemongrass Way, пластик, 250мл
14 оценок
790
Шампунь Lemongrass Way, пластик, 250мл - фото 1

Шампунь Lemongrass Way, пластик, 250мл

Артикул: CH-069-498
14 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,25 л
  • Материалпластик
  • АроматLemongrass Way
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Шампунь (Shampoo) Lemongrass Way – это освежающий и питательный шампунь, созданный
для бережного ухода за волосами. Его формула на основе экстракта конского каштана и облепихи
увлажняют и укрепляют волосы, а молочная кислота помогает поддерживать оптимальный уровень pH.


Ароматическая композиция включает ноты лемонграсса, апельсина, лимона,
эвкалипта, зелени, розы, белого мускуса и лилии, влияя на психоэмоциональное состояние и активируя уверенность и решительность.

Пирамида:

лемонграсс, апельсин, лимон, эвкалипт, зелень, роза, белый мускус, лилия

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,25 л
  • Материалпластик
  • АроматLemongrass Way

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки180 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Шампунь Lemongrass Way, пластик, 250мл
Шампунь Lemongrass Way, пластик, 250мл
790
