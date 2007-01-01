Характеристики товара
Описание
Шампунь "Grimoire" предлагает уникальный спа-аромат, активизируя состояние медитации и расслабления. Пирамида аромата начинается с ярких нот бергамота, грейпфрута, цитрона и лимона, создавая бодрящую атмосферу. В сердце раскрываются изысканные оттенки жасмина, розового перца и нектар инжира, а базовые ноты инжирового дерева и белого кедра добавляют уют.
Состав шампуня включает глицерин, соль, экстракт конского каштана, экстракт облепихи и молочную кислоту, обеспечивая мягкое очищение и увлажнение волос. Шампунь "Grimoire" — идеальный выбор для тех, кто ценит гармонию и качество в уходе за волосами. Насладитесь роскошью и спокойствием с этим уникальным продуктом. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.
Пирамида: бергамот, грейпфрут, цитрон и лимон, жасмин, розовый перец и нектар инжир, инжировое дерево, белый кедр.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,03 л
- Материалпластик
- АроматGrimoire
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке420 шт
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки400 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет