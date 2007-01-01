Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Шампунь Grimoire, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Шампунь Grimoire, 30 мл
12 оценок
60
Шампунь Grimoire, 30 мл - фото 1

Шампунь Grimoire, 30 мл

Артикул: CH-069-917
12 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,03 л
  • Материалпластик
  • АроматGrimoire
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Шампунь "Grimoire" предлагает уникальный спа-аромат, активизируя состояние медитации и расслабления. Пирамида аромата начинается с ярких нот бергамота, грейпфрута, цитрона и лимона, создавая бодрящую атмосферу. В сердце раскрываются изысканные оттенки жасмина, розового перца и нектар инжира, а базовые ноты инжирового дерева и белого кедра добавляют уют.

Состав шампуня включает глицерин, соль, экстракт конского каштана, экстракт облепихи и молочную кислоту, обеспечивая мягкое очищение и увлажнение волос. Шампунь "Grimoire" — идеальный выбор для тех, кто ценит гармонию и качество в уходе за волосами. Насладитесь роскошью и спокойствием с этим уникальным продуктом. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида: бергамот, грейпфрут, цитрон и лимон, жасмин, розовый перец и нектар инжир, инжировое дерево, белый кедр.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,03 л
  • Материалпластик
  • АроматGrimoire

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке420 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Шампунь Grimoire, 30 мл
Шампунь Grimoire, 30 мл
60
