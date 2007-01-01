Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Шампунь Sacral Bali, 30мл
Шампунь Sacral Bali, 30мл
12 оценок
70
Шампунь Sacral Bali, 30мл

Шампунь Sacral Bali, 30мл

Артикул: CH-069-559
12 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,03 л
  • Материалпластик
  • Аромат Sacral Bali
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Sacral Bali — это роскошный уход за кожей, который сочетает в себе высококачественные ингредиенты, такие как соевое масло, масло виноградной косточки и масло ши. Он глубоко увлажняет и питает, оставляя кожу мягкой и шелковистой.

Откройте для себя селективный аромат, где свежесть бергамота и загадочность шафрана гармонично сочетаются с нежностью розы и лилии. Древесные ноты киприола, сандала и уда создают глубокую базу, а белый мускус добавляет мягкость и чувственность.

Ароматическая композиция активирует доверия. А действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке. Подарите
себе уникальный опыт ухода с Sacral Bali!

Пирамида:
бергамот, шафран , роза, киприол, сандал, удовое дерево, белый мускус, лилия

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,03 л
  • Материалпластик
  • Аромат Sacral Bali

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке420 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

