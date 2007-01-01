Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Шампунь Lemongrass Way, пластик, 30мл
Шампунь Lemongrass Way, пластик, 30мл
8 оценок
70
Шампунь Lemongrass Way, пластик, 30мл - фото 1

Шампунь Lemongrass Way, пластик, 30мл

Артикул: CH-069-489
8 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,03 л
  • Материалпластик
  • АроматLemongrass Way
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!
Характеристики товара

Описание

Набор Lemongrass Way – это роскошные средства, созданное для заботы о вашей коже. В его состав входят масло соевое, эмульсионный воск, масло виноградной косточки, масло ши и глицерин, которые обеспечивают глубокое увлажнение и питание.

Ароматическая композиция включает ноты лемонграсса, апельсина, лимона,
эвкалипта, зелени, розы, белого мускуса и лилии, влияя на психоэмоциональное
состояние и активируя уверенность и решительность.

Пирамида:
лемонграсс, апельсин, лимон, эвкалипт, зелень, роза, белый мускус, лилия



Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,03 л
  • Материалпластик
  • АроматLemongrass Way

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке240 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

