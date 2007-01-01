Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Щипцы для льда L175, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
Щипцы для льда L175, сталь нержавеющая, серебристый
6 оценок
1 590
Щипцы для льда L175, сталь нержавеющая, серебристый - фото 1

Щипцы для льда L175, сталь нержавеющая, серебристый

Артикул: CH-058-297
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина175 мм
  • Ширина15 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина175 мм
  • Ширина15 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
