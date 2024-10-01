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Щипцы универсальные, «Проотель», синяя ручка, сталь нержавеющая, поливинилхлорид, 4 см, металлический, синий - фото 1

Щипцы универсальные, «Проотель», синяя ручка, сталь нержавеющая, поливинилхлорид, 4 см, металлический, синий

Артикул: CH-059-311
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина40 мм
  • Вес0,150 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсиний, серый

Отзывы

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