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Щипцы, поликарбонат - фото 1

Щипцы, поликарбонат

Артикул: CH-057-883
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина153 мм
  • Глубина30 мм
  • Вес0.021 кг
  • Материалполикарбонат
  • Цветпрозрачный

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