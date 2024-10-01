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Щипцы для льда «Молле Изи Лайн» сталь нержавеющая, металлический - фото 1

Щипцы для льда «Молле Изи Лайн» сталь нержавеющая, металлический

Артикул: CH-058-296
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина160 мм
  • Вес0,52 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

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