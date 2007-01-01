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Щипцы для льда, серебристый - фото 1

Щипцы для льда, серебристый

Артикул: CH-058-295
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина150 мм
  • Ширина10 мм

Отзывы

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от 340
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