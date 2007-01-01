Товар в корзине. Перейти
Щипцы для льда «Рэдфорд», сталь нержавеющая, серебристый - фото 1

Щипцы для льда «Рэдфорд», сталь нержавеющая, серебристый

Артикул: CH-058-292
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Щипцы для льда, сталь нержавеющая, серебристый
Фотография товара Щипцы для льда, сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.
Следующий Щипцы для льда, серебристый
Фотография товара Щипцы для льда, серебристый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина170 мм
  • Ширина15 мм

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела щипцы

Товар в корзине

Щипцы для льда «Рэдфорд», сталь нержавеющая, серебристый
Щипцы для льда «Рэдфорд», сталь нержавеющая, серебристый
от 1 180
В корзине

С этим товаром покупают