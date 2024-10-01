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Щипцы для удаления костей из рыбы, сталь нержавеющая, 5 см, металлический - фото 1

Щипцы для удаления костей из рыбы, сталь нержавеющая, 5 см, металлический

Артикул: CH-059-307
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина100 мм
  • Ширина50 мм
  • Высота10 мм
  • Вес0,40 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

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