Товар в корзине. Перейти
Щипцы сервировочные «Проотель» - фото 1

Щипцы сервировочные «Проотель»

Артикул: CH-058-087
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Щипцы для пирожных «Проотель» с перфорацией
Фотография товара Щипцы для пирожных «Проотель» с перфорацией от компании ChiedoCover.
Следующий Щипцы для торта «Проотель»
Фотография товара Щипцы для торта «Проотель» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина190 мм
  • Глубина50 мм
  • Вес0.060 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Ансер Голд», произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Ансер Голд»

9
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», мелкая, без борта, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», мелкая, без борта

15
В наличии 602 шт.
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо», 1.2л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо», 1.2л

6
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эволюшнс Уайт», мелкая, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эволюшнс Уайт», мелкая, стекло

10
В наличии 800 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши, сосна, длина 290мм, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Блюдо для суши, сосна, длина 290мм

10
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Селедочница «Кунстверк», произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Селедочница «Кунстверк»

12
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Крышка, «Мастер», сталь нержавеющая,16 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 160

Крышка, «Мастер», сталь нержавеющая,16 см, металлическая

5
В наличии
Настоящее фото товара Половник, сталь нержавеющая, 150мл, произведённого компанией ChiedoCover
от340

Половник, сталь нержавеющая, 150мл

8
В наличии 67 шт.
Фотография товара Тарелка пирожковая «Ресторан» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Ресторан», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Ресторан»

13
В наличии 984 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 5.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от820

Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 5.6л

5
В наличии 153 шт.

Другие товары из раздела щипцы и пинцеты

Настоящее фото товара Щипцы универсальные «Проотель» черная ручка сталь нержавеющая, Поливинилхлорид, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Щипцы универсальные «Проотель» черная ручка сталь нержавеющая, Поливинилхлорид

10
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, черные, произведённого компанией ChiedoCover
от440

Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, черные

7
В наличии 360 шт.
Настоящее фото товара Щипцы «Проотель», зеленая ручка, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от520

Щипцы «Проотель», зеленая ручка, сталь нержавеющая

8
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, зеленые, произведённого компанией ChiedoCover
от460

Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, зеленые

8
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Щипцы универсальные, поликарбонат, произведённого компанией ChiedoCover
от160

Щипцы универсальные, поликарбонат

10
В наличии
Настоящее фото товара Щипцы для спагетти «Проотель 190», произведённого компанией ChiedoCover
от340

Щипцы для спагетти «Проотель 190»

11
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Щипцы, желтая ручка, «Проотель», сталь нержавеющая, поливинилхлорид, 40 мм, металлический, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от530

Щипцы, желтая ручка, «Проотель», сталь нержавеющая, поливинилхлорид, 40 мм, металлический, желтый

15
В наличии
Настоящее фото товара Щипцы, универсальные, поликарбонат, 40 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Щипцы, универсальные, поликарбонат, 40 мм, прозрачный

5
В наличии
Настоящее фото товара Щипцы для сосисок, сталь нержавеющая, 16 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Щипцы для сосисок, сталь нержавеющая, 16 см, металлическая

5
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Щипцы, сталь нержавеющая, 12,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 040

Щипцы, сталь нержавеющая, 12,5 см, металлическая

13
В наличии 6 шт.

Товар в корзине

Щипцы сервировочные «Проотель»
Щипцы сервировочные «Проотель»
от 310
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Ансер Голд», произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Ансер Голд»

9
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», мелкая, без борта, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», мелкая, без борта

15
В наличии 602 шт.
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо», 1.2л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо», 1.2л

6
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эволюшнс Уайт», мелкая, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эволюшнс Уайт», мелкая, стекло

10
В наличии 800 шт.