Товар в корзине. Перейти
Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, зеленые - фото 1

Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, зеленые

Артикул: CH-057-882
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Щипцы «Проотель», желтая ручка, сталь нержавеющая
Фотография товара Щипцы «Проотель», желтая ручка, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.
Следующий Щипцы, поликарбонат
Фотография товара Щипцы, поликарбонат от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина240 мм
  • Глубина40 мм
  • Вес0.152 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветзеленый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый с деревянной ручкой - 3шт, произведённого компанией ChiedoCover
от89011
990 ₽Оптовая цена

Нож столовый с деревянной ручкой - 3шт

8
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Кантри Стайл» фарфор, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от9604
990 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Кантри Стайл» фарфор, зеленая

14
В наличии 1 шт.
Фотография товара Дуршлаг, китайский, сталь нержавеющая, 29 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дуршлаг, китайский, сталь нержавеющая, 29 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 030

Дуршлаг, китайский, сталь нержавеющая, 29 см, металлическая

6
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Блю Дэппл», произведённого компанией ChiedoCover
от2 1108
2 290 ₽Оптовая цена

Тарелка для пасты «Блю Дэппл»

13
В наличии 150 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, ширина 400мм, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, ширина 400мм

8
В наличии 1020 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Gewürztr - Pinot Grigio - Souv Blanc - «M&G Quintas», произведённого компанией ChiedoCover
от380

Линейка барная «Gewürztr - Pinot Grigio - Souv Blanc - «M&G Quintas»

7
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Лозанна» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Лозанна», произведённого компанией ChiedoCover
от6002
610 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Лозанна»

12
В наличии 360 шт.
Настоящее фото товара Нож для фигурной нарезки «Китчен Тулс», шар сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 540

Нож для фигурной нарезки «Китчен Тулс», шар сталь нержавеющая

10
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Дива» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Дива», произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Дива»

14
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Вилочки коктейльные «Трезубец», пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от530

Вилочки коктейльные «Трезубец», пластик, черный

5
В наличии 65 шт.

Другие товары из раздела щипцы и пинцеты

Настоящее фото товара Пинцет для кухни изогнутый сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 830

Пинцет для кухни изогнутый сталь нержавеющая

9
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Щипцы универсальные «Проотель» черная ручка сталь нержавеющая, Поливинилхлорид, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Щипцы универсальные «Проотель» черная ручка сталь нержавеющая, Поливинилхлорид

10
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Пинцет для кухни, изогнутый, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 420

Пинцет для кухни, изогнутый, сталь нержавеющая

10
В наличии
Настоящее фото товара Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, красные, произведённого компанией ChiedoCover
от450

Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, красные

15
В наличии 638 шт.
Настоящее фото товара Щипцы универсальные, поликарбонат, произведённого компанией ChiedoCover
от160

Щипцы универсальные, поликарбонат

10
В наличии
Настоящее фото товара Щипцы для пирожных , произведённого компанией ChiedoCover
от440

Щипцы для пирожных

12
В наличии 252 шт.
Настоящее фото товара Щипцы сервировочные «Проотель», произведённого компанией ChiedoCover
от310

Щипцы сервировочные «Проотель»

7
В наличии 430 шт.
Настоящее фото товара Щипцы для спагетти «Проотель 210», произведённого компанией ChiedoCover
от350

Щипцы для спагетти «Проотель 210»

11
В наличии 70 шт.
Настоящее фото товара Щипцы для удаления костей из рыбы, сталь нержавеющая, 70 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 450

Щипцы для удаления костей из рыбы, сталь нержавеющая, 70 мм, металлическая

9
В наличии
Настоящее фото товара Пинцет для кухни, сталь нержавеющая, 8 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 370

Пинцет для кухни, сталь нержавеющая, 8 см, металлическая

8
В наличии

Товар в корзине

Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, зеленые
Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, зеленые
от 460
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый с деревянной ручкой - 3шт, произведённого компанией ChiedoCover
от89011
990 ₽Оптовая цена

Нож столовый с деревянной ручкой - 3шт

8
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Кантри Стайл» фарфор, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от9604
990 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Кантри Стайл» фарфор, зеленая

14
В наличии 1 шт.
Фотография товара Дуршлаг, китайский, сталь нержавеющая, 29 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дуршлаг, китайский, сталь нержавеющая, 29 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 030

Дуршлаг, китайский, сталь нержавеющая, 29 см, металлическая

6
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Блю Дэппл», произведённого компанией ChiedoCover
от2 1108
2 290 ₽Оптовая цена

Тарелка для пасты «Блю Дэппл»

13
В наличии 150 шт.