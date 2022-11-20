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Шезлонг деревянный с матрасом Rimini - фото 1Шезлонг деревянный с матрасом Rimini - фото 2

Шезлонг деревянный с матрасом Rimini

Артикул: CH-052-770
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал - АКАЦИЯ, отделка экомаслом тик Light #01A.
Древесина, из которой изготовлена мебель, имеет сертификацию FSC (Forest Stewardship Council) - гарантия качества и происхождения древесины. Знак FSC - показатель того, что продукция происходит из леса, в котором ведется экологически и социально ответственное лесное хозяйство. Благодаря своей долговечности, прочности и устойчивости к вредителям эта древесина была создана для изготовления садовой мебели. Страна происхождения древесины: Вьетнам, Малайзия. Средняя плотность древесины: 550 кг/м3.
Анодированная фурнитура из нержавеющей стали.
Возможность регулировать спинку в нескольких положениях.
Колеса для перемещения.
Матрас в комплекте, ткань - олефин, цвет матраса бежевый.
Материалы устойчивы к УФ-излучению и другим погодным воздействиям.
Поставляется в разобранном виде.


Количество в упаковке: 1 шт.

Размер упаковки: 1885х695х170 мм

Вес брутто: 25,5 кг

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Основные характеристики

  • Длина1840 мм
  • Ширина730 мм
  • Высота870 мм
  • Вес22 кг
  • Материалакация, дерево
  • Цветбежевый

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