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Шезлонг-лежак пластиковый Havana - фото 1

Шезлонг-лежак пластиковый Havana

Артикул: CH-052-760
15 оценок
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Скамья шезлонг Претория

Характеристики товара

Описание

Изготовлен из высококачественного пластика, упрочненного стекловолокном;
имеются встроенные колеса для транспортировки по ровной поверхности
спинка имеет 5 положений наклона;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается корозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам;
штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;
все шезлонги тестируются согласно европейским стандартам качества;


Количество в упаковке: 26 шт.

Объем упаковки: 3.33 м3

Размер упаковки: 1870x540x300 мм

Вес брутто: 330 кг

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Основные характеристики

  • Длина1870 мм
  • Ширина540 мм
  • Высота300 мм
  • Вес11,89 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияТурция

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