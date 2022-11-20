Характеристики товара
Описание
Изготовлен из высококачественного пластика, упрочненного стекловолокном;
имеются встроенные колеса для транспортировки по ровной поверхности
спинка имеет 5 положений наклона;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается корозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам;
штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;
все шезлонги тестируются согласно европейским стандартам качества;
Количество в упаковке: 26 шт.
Объем упаковки: 3.33 м3
Размер упаковки: 1870x540x300 мм
Вес брутто: 330 кг
Основные характеристики
- Длина1870 мм
- Ширина540 мм
- Высота300 мм
- Вес11,89 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияТурция