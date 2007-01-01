Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Шезлонг Мартини 22, Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Шезлонг Мартини 22, Натуральное дерево
5 оценок
7 890
Шезлонг Мартини 22, Натуральное дерево - фото 1

Шезлонг Мартини 22, Натуральное дерево

Артикул: CH-084-535
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина1000 мм
  • Ширина570 мм
  • Высота850 мм
  • Вес7 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Шезлонг для отдыха на даче, в загородном доме, на террасе, балконе. Легко складывается, не занимает много места. Сиденье из ламелей шириной 22мм, прочно связанных между собой, принимает форму сидящего. Есть возможность фиксировать наклон спинки в четырёх положениях. Эта модель отлично гармонирует с газоном, бассейном и тёплым солнцем, образуя гармоничное место отдыха. Каркас шезлонга не тонирован, выполнен из шлифованной берёзы первого сорта. Габарит упаковки129/58/5 см [embed][/embed]

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина570 мм
  • Высота850 мм
  • Вес7 кг
  • Материалдерево
  • Цветсветлое дерево , натуральный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

