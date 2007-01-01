Товар в корзине. Перейти
Шезлонг Пайп, табак - фото 1

Шезлонг Пайп, табак

Артикул: CH-028-543
32 оценки
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шезлонг-лежак плетеный Маре, коричневый
Фотография товара Шезлонг-лежак плетеный Маре, коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Скамья Baltimore
Фотография товара Скамья Baltimore от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Эксклюзивный шезлонг с колесиками и складывающейся задней частью из прочного плоского ротанга.

Высококачественный каркас из нержавеющего алюминия. Атмосферостойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению. Шезлонг станет отличным дополнением места отдыха и будет радовать Вас и ваших гостей долгие годы.

Общая высота: 37/102.5 см

Общая ширина: 73 см

Общая глубина: 200 см

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина73 мм
  • Ширина200 мм
  • Высота102,5 мм
  • Вес15.2 кг
  • СоставИскуственный ротанг, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием.
  • Количество мест1
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки1.50 м3
  • Вес упаковки15.20 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела уличная мебель

Товар в корзине

Шезлонг Пайп, табак
Шезлонг Пайп, табак
37 190
В корзине

С этим товаром покупают