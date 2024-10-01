Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина185 мм
- Диаметр90 мм
- Вес0,135 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тарелка для пасты «Маррон Реативо»
Доска разделочная, пластик, коричневый
Тарелка глубокая «Гастрономи»
Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 160
Вилка для мяса «Банкет» сталь, металлический
Тарелка глубокая «Маррон Реативо», 1.2л
Салатник «Шефс» стекло 130 мл, прозрачный
Доска разделочная, пластик, серая
Блюдо для пиццы «Чинция», диаметр 320мм
Чашка бульонная, фарфор
Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая
Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая
Сито барное «Силен» сталь нержавеющая, серебристый
Стрейнер «Пробар Премиум Мотиво», сталь нержавеющая, серебристый
Стрейнер, сталь нержавеющая, серебряный
Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», нержавеющая сталь
Стрейнер «Венус», сталь нержавеющая
Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр» с ушками, сталь нержавеющая, серебристый
Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр» с ушками, сталь нержавеющая
Стрейнер «Проотель» для кувшина, сталь нержавеющая, серебристый
Тарелка для пасты «Маррон Реативо»
Доска разделочная, пластик, коричневый
Тарелка глубокая «Гастрономи»
Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 160