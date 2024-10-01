Характеристики товара
Описание
Подносы практичные и сдержанные изделия, изготовленные из прочного пластика. Это безопасный материал, разрешенный для контакта с пищевыми продуктами. Поверхность посуды устойчива к потертостям и царапинам.
Поднос предназначен для интенсивного использования, на него можно ставить посуду из любого материалы: стекла, стали, керамики. Он прорезиненный, не скользкий, что повышает безопасность работы персонала. Изделие универсальной круглой формы, диаметром 405 мм выполнено в черном цвете, поэтому подойдет для интерьера, оформленного в любом стиле.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр405 мм
- Вес0.763 кг
- Материалпластик
- Цветчерный