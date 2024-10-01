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Поднос Проотель, прорезиненный - фото 1

Поднос Проотель, прорезиненный

Артикул: CH-058-121
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подносы практичные и сдержанные изделия, изготовленные из прочного пластика. Это безопасный материал, разрешенный для контакта с пищевыми продуктами. Поверхность посуды устойчива к потертостям и царапинам.

Поднос предназначен для интенсивного использования, на него можно ставить посуду из любого материалы: стекла, стали, керамики. Он прорезиненный, не скользкий, что повышает безопасность работы персонала. Изделие универсальной круглой формы, диаметром 405 мм выполнено в черном цвете, поэтому подойдет для интерьера, оформленного в любом стиле.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр405 мм
  • Вес0.763 кг
  • Материалпластик
  • Цветчерный

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