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Скатерть круглая, d3000, журавинка, гладь белая с обтачкой - фото 1Скатерть круглая, d3000, журавинка, гладь белая с обтачкой - фото 2Скатерть круглая, d3000, журавинка, гладь белая с обтачкой - фото 3Скатерть круглая, d3000, журавинка, гладь белая с обтачкой - фото 4Скатерть круглая, d3000, журавинка, гладь белая с обтачкой - фото 5
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Скатерть круглая, d3000, журавинка, гладь белая с обтачкой

Артикул: CH-069-283
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Скатерть круглая D3000, журавинка, гладь белая от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Скатерть для HoReCa – идеальное решение для ресторанов, кафе, отелей и банкетных залов. Изготовлена из прочной ткани, устойчивой к выцветанию, усадке и истиранию, что обеспечивает долговечность даже при интенсивном использовании.

Преимущества:
Прочность и износостойкость: выдерживает многократные стирки, сохраняя первоначальный вид.
Легкость в уходе: быстро сохнет, не мнется, подходит для машинной стирки.
Элегантный дизайн: классический стиль подходит для любых мероприятий – от повседневных обедов до торжественных банкетов.
Широкий выбор размеров и цветов: возможность подобрать скатерть под интерьер и размер столов.
Индивидуальный пошив: доступно изготовление по вашим параметрам (уточняйте у менеджера).

На фото представлен "Стол Лидер 3, D1500 мм" https://chiedocover.ru/product/stol-lider-3-d-1500...

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр3000 мм
  • Материалжуравинка
  • Плотность192 г/м²
  • Составхлопок - 14%, полиэфир - 86%
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая
  • Фактура тканиБез рисунка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Сделаем любую скатерть на заказ

Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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Товар в корзине

Скатерть круглая, d3000, журавинка, гладь белая с обтачкой
Скатерть круглая, d3000, журавинка, гладь белая с обтачкой
от 4 590
6 490 ₽
В корзине

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