Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белоснежный, без шва, произведённого компанией ChiedoCover
Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белоснежный, без шва
10 оценок
1 590
Товар в корзине. Перейти
Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белоснежный, без шва - фото 1Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белоснежный, без шва - фото 2Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белоснежный, без шва - фото 3Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белоснежный, без шва - фото 4

Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белоснежный, без шва

Артикул: CH-083-793
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина2500 мм
  • Ширина1400 мм
  • Материалгабардин
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Салфетка DUCK, лес
Фотография товара Салфетка DUCK, лес от компании ChiedoCover.
Следующий Салфетка DUCK, сиреневая геометрия
Фотография товара Салфетка DUCK, сиреневая геометрия от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Скатерть для HoReCa – идеальное решение для ресторанов, кафе, отелей и банкетных залов. Изготовлена из прочной ткани, устойчивой к выцветанию, усадке и истиранию, что обеспечивает долговечность даже при интенсивном использовании.

Преимущества:
Прочность и износостойкость: выдерживает многократные стирки, сохраняя первоначальный вид.
Легкость в уходе: быстро сохнет, не мнется, подходит для машинной стирки.
Элегантный дизайн: классический стиль подходит для любых мероприятий – от повседневных обедов до торжественных банкетов.
Широкий выбор размеров и цветов: возможность подобрать скатерть под интерьер и размер столов.
Индивидуальный пошив: доступно изготовление по вашим параметрам (уточняйте у менеджера).

Скатерти можно сшить любого размера.

Цены уточняйте у менеджера.

Габардин - плотная гладкокрашеная ткань полотняного переплетения с матовой поверхностью. Обладает несминаемостью и износостойкостью, вместе с тем на ощупь мягкая и легкая. Габардин очень практичный: легок в раскрое и шитье, образует мягкие красивые драпировки и отлично держит форму изделия, прост в уходе

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2500 мм
  • Ширина1400 мм
  • Материалгабардин
  • Цветбелый
  • ФормаПрямоугольная
  • Фактура тканиБез рисунка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Ткань Размер см Стачной шов Оптовая цена руб
Габардин 90х90 нет 610
Габардин 90х110 нет 650
Габардин 110х110 нет 720
Габардин 140х140 нет 840
Габардин 140х195 нет 1050
Габардин 140х235 нет 1210
Габардин 170х170 есть 1640
Габардин 180х180 есть 1750
Габардин 190х190 есть 1820
Габардин 200х200 есть 1890
Габардин 210х210 есть 1970
Габардин 250х250 есть 2300
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Каждая единица помещается в индивидуальную защитную упаковку. Далее аккуратно пакуется в коробку, которая запечатывается брендированным скотчем.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем любую скатерть на заказ

Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Скатерть Журавинка, D2500 мм, белая гладь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Журавинка, D2500 мм, белая гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99038
6 390 ₽

Скатерть Журавинка, D2500 мм, белая гладь

39
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19040
6 890 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800

42
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1800x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1800x800, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99038
7 990 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 1.8 мм - 1800x800

46
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 2.5 мм - 2400x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 2400x900, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19040
15 190 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 2.5 мм - 2400x900

46
Распродажа
Фотография товара Скатерть Лен, лесной зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Лен, лесной зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79031
3 990 ₽

Скатерть Лен, лесной зеленый

50
Распродажа
Фотография товара Скатерть 1900*1400, журавинка ромб белый, 1 шов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть 1900*1400, журавинка ромб белый, 1 шов, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49038
3 990 ₽

Скатерть 1900*1400, журавинка ромб белый, 1 шов

8
Распродажа
Фотография товара Скатерть круглая D2200, журавинка, гладь белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая D2200, журавинка, гладь белая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29030
4 690 ₽

Скатерть круглая D2200, журавинка, гладь белая

10
В наличии 19 шт.
Распродажа
Фотография товара Скатерть прямоугольная, 3200*1700, журавинка 1346/010101, белая гладь, без шва от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная, 3200*1700, журавинка 1346/010101, белая гладь, без шва, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59042
6 090 ₽

Скатерть прямоугольная, 3200*1700, журавинка 1346/010101, белая гладь, без шва

15
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Скатерть прямоугольная, 2400*1700, журавинка 1346/010101, белая гладь, без шва от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная, 2400*1700, журавинка 1346/010101, белая гладь, без шва, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59042
6 090 ₽

Скатерть прямоугольная, 2400*1700, журавинка 1346/010101, белая гладь, без шва

7
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Скатерть квадратная, 2000*2000, журавинка 1346/010101, гладь белая, без шва от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть квадратная, 2000*2000, журавинка 1346/010101, гладь белая, без шва, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59042
6 090 ₽

Скатерть квадратная, 2000*2000, журавинка 1346/010101, гладь белая, без шва

10
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела скатерти

Распродажа
Фотография товара Скатерть прямоугольная 3000*2300, в пол, журавинка, гладь белая, со стачным швом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 3000*2300, в пол, журавинка, гладь белая, со стачным швом, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69031
5 290 ₽

Скатерть прямоугольная 3000*2300, в пол, журавинка, гладь белая, со стачным швом

12
Распродажа
Фотография товара Скатерть прямоугольная 3000*2300, журавинка, гладь белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 3000*2300, журавинка, гладь белая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99031
7 190 ₽

Скатерть прямоугольная 3000*2300, журавинка, гладь белая

14
Распродажа
Фотография товара Скатерть прямоугольная 2200*1500, журавинка, гладь белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 2200*1500, журавинка, гладь белая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 09032
4 490 ₽

Скатерть прямоугольная 2200*1500, журавинка, гладь белая

14
Распродажа
Фотография товара Скатерть круглая D3000, журавинка, гладь белая, 2 стачных шва от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая D3000, журавинка, гладь белая, 2 стачных шва, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99031
7 190 ₽

Скатерть круглая D3000, журавинка, гладь белая, 2 стачных шва

14
Распродажа
Фотография товара Скатерть круглая D1800, журавинка, шоколад цветок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая D1800, журавинка, шоколад цветок, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29040
3 790 ₽

Скатерть круглая D1800, журавинка, шоколад цветок

9
Распродажа
Фотография товара Скатерть круглая D3000, журавинка, гладь белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая D3000, журавинка, гладь белая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19031
5 990 ₽

Скатерть круглая D3000, журавинка, гладь белая

5
Распродажа
Фотография товара Скатерть круглая D3000, журавинка, гладь белая, со стачным швом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая D3000, журавинка, гладь белая, со стачным швом, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9907
6 390 ₽

Скатерть круглая D3000, журавинка, гладь белая, со стачным швом

13
В наличии 7 шт.
Фотография товара Скатерть круглая, D2500, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая, D2500, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Скатерть круглая, D2500, габардин белый

8
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Скатерть прямоугольная, 2400*1800, журавинка 1346/010101, гладь белая, без шва от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная, 2400*1800, журавинка 1346/010101, гладь белая, без шва, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89037
6 090 ₽

Скатерть прямоугольная, 2400*1800, журавинка 1346/010101, гладь белая, без шва

7
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Скатерть овальная 1400х900, журавинка кофе с молоком гладь, без шва, произведённого компанией ChiedoCover
1 990

Скатерть овальная 1400х900, журавинка кофе с молоком гладь, без шва

10
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белоснежный, без шва
Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белоснежный, без шва
от 1 590
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности