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Мадлер «Пробар» черный, пластик - фото 1

Мадлер «Пробар» черный, пластик

Артикул: CH-058-101
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина210 мм
  • Диаметр25 мм
  • Вес0,106 кг
  • Материалпластик
  • Цветчерный

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