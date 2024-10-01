Характеристики товара
Описание
Стеклянная мензурка ТС ГОСТ-1770-74 – надежный инструмент для точного измерения объема жидкостей. Изготовлена по ГОСТу. Материал – прозрачное стекло. Эта стеклянная мерная посуда имеет цилиндрическую, как у стакана, форму с диаметром 75 мм в верхней части и 55 мм в нижней, высоту 125 мм. Вмещает 250 мл жидкостей.
Мензурка оборудована четкими делениями, позволяющими точно измерять объем жидкости. Технические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ, обеспечивая высокую точность измерений.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота125 мм
- Диаметр75 мм
- Вес0,135 кг
- Материалстекло
- Цветпрозрачный