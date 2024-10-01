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Мензурка стекло 250 мл, прозрачный - фото 1Мензурка стекло 250 мл, прозрачный - фото 2

Мензурка стекло 250 мл, прозрачный

Артикул: CH-058-182
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стеклянная мензурка ТС ГОСТ-1770-74 – надежный инструмент для точного измерения объема жидкостей. Изготовлена по ГОСТу. Материал – прозрачное стекло. Эта стеклянная мерная посуда имеет цилиндрическую, как у стакана, форму с диаметром 75 мм в верхней части и 55 мм в нижней, высоту 125 мм. Вмещает 250 мл жидкостей.

Мензурка оборудована четкими делениями, позволяющими точно измерять объем жидкости. Технические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ, обеспечивая высокую точность измерений.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота125 мм
  • Диаметр75 мм
  • Вес0,135 кг
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

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