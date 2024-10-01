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Вилка столовая «Саппоро бэйсик» - фото 1Вилка столовая «Саппоро бэйсик» - фото 2

Вилка столовая «Саппоро бэйсик»

Артикул: CH-060-675
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Вилка столовая «Саппоро бэйсик» из нержавеющей стали — товар высокого качества, который отлично будет сочетаться с любой посудой. Производитель изготавливает столовые приборы в классическом стиле, что позволяет использовать их при сервировке столов в любом дизайне.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина190 мм
  • Глубина25 мм
  • Вес0.054 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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