Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Вилка столовая «Саппоро бэйсик» из нержавеющей стали — товар высокого качества, который отлично будет сочетаться с любой посудой. Производитель изготавливает столовые приборы в классическом стиле, что позволяет использовать их при сервировке столов в любом дизайне.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина190 мм
- Глубина25 мм
- Вес0.054 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт