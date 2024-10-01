Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота20 мм
- Диаметр250 мм
- Материалфарфор
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Пармезанница, для больших ложек, стекло, сталь нержавеющая, 180 мл, 120 мм, прозрачный, металлический
Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 250 мл, бирюзовый, бежевый
Комплект для икры 3 предмета «Торчелло» стекло 100 мл, прозрачный
Тарелка «День и ночь»
Набор для специй, 3 предмета, на подставке, «Кунстверк», фарфор, 35 мм, белый
Тарелка «Млечный путь голубой», Длина 320мм
Стакан для зубочисток «Проотель» сталь нержавеющая
Салатник «Инвитейшн» закаленное стекло, прозрачное
Мельница для соли «Париж Ю Селект», бук
Тарелка «Пунто Бьянка», диаметр 265мм
Тарелка квадратная фарфор
Тарелка «Млечный путь изумрудный»
Тарелка «Пинки»
Блюдо «Маррон Реативо», коричневый
Тарелка «Ресторан» для стейка
Тарелка мелкая «Идиллия», диаметр 240мм
Тарелка «Рокалео Грэй»
Тарелка «Эвридэй», диаметр 265мм
Тарелка «Виллоу Маст»
Тарелка «Идиллия», диаметр 265мм
Пармезанница, для больших ложек, стекло, сталь нержавеющая, 180 мл, 120 мм, прозрачный, металлический
Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 250 мл, бирюзовый, бежевый
Комплект для икры 3 предмета «Торчелло» стекло 100 мл, прозрачный
Тарелка «День и ночь»