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Блюдо «Пати», диаметр 250мм - фото 1

Блюдо «Пати», диаметр 250мм

Артикул: CH-062-037
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота20 мм
  • Диаметр250 мм
  • Материалфарфор
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

Отзывы

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