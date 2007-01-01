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Настоящее фото товара Сотейник с крышкой, 5 л, произведённого компанией ChiedoCover
Сотейник с крышкой, 5 л
6 оценок
5 190
Товар в корзине. Перейти
Сотейник с крышкой, 5 л - фото 1

Сотейник с крышкой, 5 л

Артикул: CH-071-660
6 оценок
Основные характеристики
  • Высота135 мм
  • Диаметр220 мм
  • Объем5.1 л
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота135 мм
  • Диаметр220 мм
  • Объем5.1 л
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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Отзывы

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