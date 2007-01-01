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Соусник Black Raw Stellar, 110 мл - фото 1

Соусник Black Raw Stellar, 110 мл

Артикул: CH-071-662
8 оценок
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Фотография товара Соусник Black Raw Stellar, 90 мл от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Соусник Black Raw Stellar от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота41 мм
  • Диаметр77 мм
  • Объем0.11 л

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